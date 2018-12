White Hawks snydt af to sene mål

ISHOCKEY: Frederikshavn White Hawks skulle søndag forsøge at komme tilbage på sporet i Metalligaen efter nederlaget forleden i Herning, men det lykkedes ikke for træner Jari Pasanens udvalgte, der måtte rejse hjem med et nederlag på 2-3.

Et faktum, der må gøre gøre ondt, for holdet var på vej mod en sejr, indtil Rødovre vendte kampen på hovedet med to mål i de sidste seks minutter.

Opgøret startede som en jævnbyrdig slagsudveksling, men det var hjemmeholdet, der brød dødvandet. Efter 16 minutter fandt Edgars Treijs vejen forbi Tadeas Galansky i høgeburet og bragte sig hold foran.

Jublen i hallen havde dog kun lige lagt sig, da gæsterne slog tilbage. Mathias Mølgaard havde sidste stok på et velkomponeret angreb sat op af William Boysen og Henri Auvinen.

I anden periode var Rødovre nødt til at spille med musklerne for at holde gæsterne væk. Det resulterede i flere udvisninger og en føringstræffer til White Hawks sat ind af Mads Larsen.

White Hawks lignede en vinder langt ind i tredje periode, men med godt seks minutter tilbage fik Kim Johansson bragt balance i regnskabet for hjemmeholdet, der endte med et løbe med det hele på en scoring ved Matthias Asperup godt ét minut før tid.