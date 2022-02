White Hawks-spiller efter ydmygelse: - Pinligt, at det kan ende sådan

ISHOCKEY:For Frederikshavn White Hawks-spilleren Radim Piroutek er det uforståeligt og pinligt, at de taber med 0-4 på hjemmebanen i Nordjyske Bank Arena i Frederikshavn.

- Det er pinligt, at det skal ende sådan her. Vi kunne se, at de manglede nogle spillere til opgøret, men jeg følte så, at der manglede noget respekt fra vores side på den bane der, som vi rigtig gerne skulle have mod så godt et hold som Aalborg, men det var der ikke i dag, og samtidig var vi ustrukturerede, og derfor endte det sådan, siger en tydeligt irriteret og skuffet Radim Piroutek.

Der blev givet og taget i opgøret, der bød på hårdt spil, infights og mange udvisninger. Foto: Bo Lehm

Aalborg Pirates manglede flere store profiler, blandt andet Julian Jakobsen, Kirill Kabanov, Charlie Curti, Martin Højbjerg, Pierre-Olivier Morin og Stephen Anderson, men det formåede frederikshavnerne overhovedet ikke at udnytte i opgøret.

- Jeg synes ikke, at vi satte os op til at udnytte deres mangel på spillere før kampen. Jeg tror bare, at respekten gled væk, og at vi troede, at vi skulle ind at vinde stort over det hold her, men som vi kan se, duer det ikke, når vi ikke er i stand til at holde vores struktur og køre hårdt på, fortsætter Radim Piroutek om nedsmeltningen mod Pirates.

- Vi skal 100 procent være i stand til at sætte os op til sådan et lokalopgør. Der skal vi være 100 procent klar på det her og virkelig gå ind at give vores bedste. Vi skal kunne afgøre sådan en kamp.

Det var piraternes tredje sejr ud af tre mulige mod høgene i denne sæson, men 22-årige Piroutek mener alligevel ikke, at Aalborg-holdet nu har fundet løsningen på frederikshavnerne.

- Man kan ikke rigtig tage udgangspunkt i kampen i dag, fordi vi virkelig spiller ustruktureret, men i de fleste kampe, hvor vi er klar, er det nogle lige kampe mod Aalborg Pirates, men vi skal selvfølgelig have bedre hold om dem. Jeg føler ikke, at de har styr på os, men vi skal steppe meget mere op i de her kampe.

- Vi snakkede om, at vi skulle ud at have revanche og vinde den her kamp, det havde vi virkelig brug for, men sådan gik det ligesom ikke, sluttede den frustrerede forward fra Frederikshavn White Hawks.

Piroutek og holdet ligger på en fjerdeplads i Metal Ligaen, hvilket fredagens opgør ikke ændrede ved, imens Aalborg Pirates sikkert er på førstepladsen fire runder før slutspillet starter. Begge holds næste opgør er på udebane, White Hawks skal til SønderjydskE, imens Pirates skal til Rungsted.