White Hawks-spiller opgiver at anke voldsdom: - Jeg gik over stregen

ISHOCKEY:White Hawks-profilen Kristian Jensen anker ikke den voldsdom, han blev idømt midt i november for et overfald på Odense-spilleren Lucas Bjerre Rasmussen. Det fandt sted i en ligakamp 20. september, og dommen ved byretten i Hjørring lød på 20 dages betinget fængsel.

- Det har været to utrolig hårde måneder, og det har jeg ikke lyst til at gå igennem igen. Jeg kommer til at vente et antal måneder, inden sagen bliver taget op i landsretten. Det har jeg ikke lyst til at gå og vente på. Jeg har bare lyst til at komme videre med mit liv og fokusere på hockey, fortæller Kristian Jensen til Frederikshavn White Hawks' hjemmeside.

Her giver White Hawks-spilleren udtryk for sin beklagelse af hele sagen:

- Jeg vil gerne beklage utrolig meget. Jeg gik over stregen - det er der ingen tvivl om. Jeg synes også, at sagen blev blæst op til at være noget, den ikke er. Men det er klart, at jeg er utrolig ked af det, der skete. Det var slet ikke intentionen, siger Kristian Jensen.

Han blev fundet skyldig i vold mod Lucas Bjerre Rasmussen, som blev slået i hovedet, mens han lå ned og havde tabt sin hjelm.

Direktør i Frederikshavn White Hawks Henrik Andersen kalder sagen for en trist episode:

- Kristian er ikke nogen voldsperson. Han er en rar fyr og utrolig vellidt. Selvom han er en fysisk spiller, er han overhovedet ikke en svinsk spiller. Og jeg har aldrig før set ham agere, som han gjorde den aften. Men han forløb sig - og igen: Det var en trist aften, siger Henrik Andersen.