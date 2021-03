White Hawks-stjerne har fået dårligt nyt

ISHOCKEY:Frederikshavn White Hawks må undvære holdets russiske stjernespiller Alexander Bumagin i resten af sæsonen, meddeler den nordjyske ishockeyklub tirsdag eftermiddag.

Forwarden blev knæskadet i søndagens kamp mod SønderjyskE, og det koster altså deltagelsen i det kommende slutspil.

- Skadens omfang er endnu ikke defineret 100 procent, men det er sikkert og vist, at Bumagin ikke kommer til at spille ishockey mere i den her sæson.

Russeren skal igennem nye undersøgelser på torsdag, og her vil skadens alvorlige omfang blive stillet endeligt. Men han er blevet stillet i udsigt, at der ikke bliver mere ishockey for hans vedkommende i denne sæson.

Vi er naturligvis kede af at miste Bumagin, men mest af alt kede af det på hans vegne, efter en turbulent sæson med alvorlige skader, skriver Frederikshavn White Hawks i en pressemeddelelse.