White Hawks-stjerne: Sæsonen har været en rutsjetur

ISHOCKEY:Frederikshavnerne måtte rejse fra Esbjerg uden så meget som et mål, da de fredag aften blev slået ud af kvartfinaleserien med et rungende 0-5-nederlag.

- Jeg synes egentlig, vi spiller en fornuftig kamp langt hen ad vejen. Det er et par uheldige hop, som går deres vej. Pludselig står der 4-0 (til Esbjerg, red.) og så er der lang vej, siger Christopher Frederiksen.

At der til slut stod 5-0 på måltavlen var ikke i overensstemmelse med, hvad White Hawks-profilen oplevede inde på isen.

- Jeg synes, vi kæmper hårdt og havde fortjent en tættere kamp. Ikke, at vi skulle have vundet kampen, men vi fortjener ikke at tabe med 0-5, mener han.

I optakten til kampen, havde White Hawks' træner, Jari Pasanen, til denne avis, udtalt, at især nerver og individuelle fejl kunne komme til at afgøre kampen. Men ifølge Christopher Frederiksen var det ikke tilfældet fredag aften.

- Jeg synes ikke, der er så mange nerver involveret, men de har et par 'bounces', som går deres vej. Så står der lige pludselig 0-4, og så er det svært at komme tilbage i kampen, forklarer han.

Frederikshavn White Hawks efterlader et noget blandet indtryk med denne sæsonafrunding. En sæson, hvor høgene har været hårdt plaget af skader og covid-19-tilfælde.

- Det har været en rutsjetur, men vi står tilbage med et billede af, at vi får presset et godt hold som Esbjerg ud i syv kampe. Det har givet os noget karakter og nogle elementer, vi kan tage med videre i en ny sæson, lyder det fra Frederiksen, der ser frem mod den kommende sæson.