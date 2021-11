White Hawks tabte efter tæt kinddans med SønderjyskE

ISHOCKEY:Inden fredagens kamp mellem Frederikshavn White Hawks og SønderjyskE blev Aleksi Halme hyldet som månedens spiller i White Hawks.

Den finske lejespiller fra Jokerit har taget den danske liga med storm, men fredagens opgør kan vise sig at være det sidste for den ellers ekstremt dygtige forward. Lejeaftalen udløb nemlig efter fredagens kamp, hvilket i praksis betyder, at Halme kan være fortid i Frederikshavn, når disse linjer læses.

Hans fremtid bestemmes udelukkende af den finske KHL-klub, der oprindeligt sendte Halme på is i Frederikshavn, fordi vejen til spilletid i storklubben var for lang.

Spørgsmålet er, om den situation har ændret sig, for hvis ikke er både Aleksi Halme og White Hawks mere end klar på at forlænge samarbejdet.

Selvom den finske åbenbaring er set skarpere, end det var tilfældet i fredagens kamp, så var det igen tydeligt, at han har fart i skøjterne, og samtidig har han nogle færdigheder, som en hver Metalligaklub vil nyde godt af.

Selve White Hawks-præstationen vil næppe gå over i historiebøgerne som noget specielt. Det blev en meget taktisk og fysisk affære. Efter en målløs 1. periode fik gæsterne sat måltavlen på arbejde i 2. periode med to scoringer. White Hawks manglede de berømte marginaler i de første 40 minutter.

Man skal dog aldrig afskrive Jari Pasanens mandskab, og i 3. periode fik de 1595 tilskuere spænding og intensitet for alle pengene. Christopher Frederiksen reducerede nemlig lynhurtigt til 1-2.

Skudstatistikken fra de to første perioder havde vist, at SøndersjyskE havde været mest målsøgende, men stille og roligt fik White Hawks udlignet den statistik.

White Hawks-keeper Mathias Seldrup måtte diske op med en klasseredning, da SøndersjyskE havde spillet hjemmeholdet tyndt. Sekunder senere vendte momentum til hjemmeholdets fordel. Her man nemlig sit andet powerplay og en gylden mulighed for at komme tilbage på omgangshøjde. Det blev dog ved lige ved og næsten.

Undervejs i 3. periode var der optræk til en udligning fra hjemmeholdet, men her manglede en klassisk blanding af marginaler, centimeter og held, men det ændrer ikke på, at det var en væsentlig bedre indsats fra White Hawks i de sidste 20 minutter end de første 40 af slagsen.

Hjemmeholdet formåede imidlertid ikke at få pucken yderligere i nettet. Til gengæld kunne SønderjyskE cementere sejren, da Steffen Frank kunne score i et tomt Frederikshavn-mål.

Resultatet betyder, at SønderjyskE skøjter tættere på White Hawks i tabellen, hvor der nu blot er tre point mellem de to hold. Samtidig betyder Frederikshavns nederlag, at Aalborg Pirates fortsat er på førstepladsen i Metalligaen.