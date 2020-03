White Hawks tabte i Rødovre og får ikke point med i slutspillet

ISHOCKEY:Frederikshavn White Hawks tabte sæsonens foreløbigt sidste ishockeykamp, da det tirsdag aften blev til et 2-3-nederlag på udebane til Rødovre i grundspillets sidste spillerunde.

På fredag skulle slutspillet være begyndt, men det er udskudt på ubestemt tid, fordi frygten for spredning af coronavirus gør, at klubberne ikke må lukke tilskuere ind i hallerne før april.

Hvis der her gives tilladelse til at åbne for tilskuerne igen, spiller de otte bedst placerede hold et slutspil, hvor alle hold møder hinanden på hjemme- og udebane. De fire bedst placerede hold fra grundspillet får henholdsvis fire, tre, to og et point med over i slutspillet.

Nederlaget betyder, at Frederikshavn ender på femtepladsen og dermed ikke får point med i slutspillet.

Frederikshavn tog ellers teten i Rødovre efter godt tre minutters spil, da Dane Fox gjorde det til 1-0, og to minutter inde i anden periode blev den føring fordoblet takket være Radim Piroutek scoring.

Fem minutter senere fik hjemmeholdet dog reduceret ved den tidligere White Hawks-spiller Steffen Klarskov Nielsen, og i tredje periode fik sjællænderne også udlignet. 55 sekunder før tid sendte Matthias Asperup pucken i nettet, og han sendte dermed kampen ud i overtid.

I de fem minutters overtid blev der ikke scoret, og derfor skulle kampen afgøres i straffeslag. Frederikshavn brændte fire forsøg, inden Marko Virtala afgjorde kampen til Rødovres fordel.