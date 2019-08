White Hawks tabte målrig testkamp

ISHOCKEY: Frederikshavn White Hawks fik fredag aften en rigtig god testkamp på et højt niveau mod det svenske tredjeliga-hold fra Borås, der i øvrigt bliver i Nordjylland for i dag at spille mod Aalborg Pirates.

Kampen blev særdeles underholdende med masser af scoringer, og den fandt først sin afgørelse i tredje periode, hvor svenskerne sikrede sig sejren med en scoring seks og et halvt minut før tid. Og dermed endte opgøret med 5-4 til Borås.

Frederikshavn var endda foran med 3-1 i opgøret, hvor nogle af klubbens unge viste sig frem. Således scorede Radim Piroutek to gange, mens den svenske nytilgang Markus Eriksson og den danske back Patrick Madsen stod for de to sidste scoringer.

Frederikshavn mangler nu blot en testkamp inden sæsonstarten. Det er på fredag 30. august hjemme mod lokalrivalerne fra Aalborg Pirates.