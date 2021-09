White Hawks tabte sæsonens første hjemmekamp

ISHOCKEY:For første gang i denne sæson kunne Frederikshavn White Hawks byde de mange lokale ishockey-fans på en hjemmekamp. Efter tre udekampe som indledning på denne sæson, var det nemlig blevet tid til at møde Herning Blue Fox på egen is.

For første gang i næsten et år kunne White Hawks byde på restriktionsfri ishockey for tilskuerne, og det var der mange lokale fans, der havde fundet anledning til at benytte.

Den gode stemning led et lille knæk, da gæsterne fra Herning hurtigt bragte sig i front ved gode gamle Mathias Bau, der tidligere har slået sin folder i netop Frederikshavn. I det hele taget var det ikke nogen let 1. periode for hjemmeholdet, der havde sit at slås med.

Det var nemlig Herning, der havde suverænt mest istid i modstanderens zone, mens White Hawks ikke for alvor kunne få sat spillet sammen. Frederikshavnerne forsøgte ihærdigt at fighte sig ind i kampen, men det blev ved de gode intentioner, for heller ikke på den facon kom White Hawks for alvor til fadet.

Kort før den første pause kom Frederikshavn på tavlen, da Lucas Andersen fik udlignet efter godt forarbejde fra Mark Mcneill.

Frederikshavn White Hawks - Herning Mål: 0-1 Mathias Bau (5.31), 1-1 Lucas Andersen (18.02) 1-2 Rasmus Nielsen (26.50), 1-3 Mads Christensen (48.57), 1-4 Morten Poulsen (58.51) Udvisningsminutter: Frederikshavn White Hawks 4, Herning 6 Tilskuere: 1.507 VIS MERE

Med udligningen i frisk erindring kunne man have håbet for White Hawks, at spillet blev bedre i 2. periode, men det var slet ikke tilfældet. Ikke nok med at Herning bragte sig på 2-1 ved Rasmus Nielsen, så var de blå ræve også klart i teten. Skudstatistikken meldte om 22 Herning-forsøg mod blot seks Frederikshavn-afslutninger efter 40 minutters spil.

Frederikshavn havde alt for ofte svært ved at få etableret sig i Hernings zone, og når det skete en sjælden gang, så formåede man sjældent at få sat en afslutning ind mod Herning-målet.

Omvendt havde Herning nemmere ved at komme frem til afslutninger, men her var der god kvalitet på målmandsspillet fra først Mathias Seldrup og siden Tadeas Galansky. De to byttede plads cirka midtvejs i kampen, da Galansky afløste Seldrup.

White Hawks kom langt bedre ud til 3. periode, da man fik skabt et par halvstore chancer, der dog alle blev brændt. I stedet slog Herning og Mads Christensen til, da den dygtige center gjorde det til 3-1 midtvejs i de sidste 20 minutter. Det punkterede Frederikshavns comeback-ambitioner.

Lørdagens kamp efterlader uden tvivl plads til forbedringer for Jari Pasanens mandskab, der i sæsonens første kampe har vist et langt højere niveau, end det der blev lagt for dagen på egen is.

Meget sigende for den nordjyske præstation gav et afsluttende powerplay til hjemmeholdet anledning til, at Hernings Morten Poulsen kunne sende pucken i et tomt Frederikshavn-mål.