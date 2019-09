White Hawks tabte til mestrene

ISHOCKEY:Rungsteds regerende mestre har fået en skidt start på denne sæson, hvor de før fredagens kamp lå sidst i tabellen. Det gør de ikke længere, for med et sent sejrsmål ”stjal” de sejren med 2-3 fra hjemmeholdet, der var på sejrskurs - men glemte at lukke porten.

I fredagens match havde vendelboerne et massivt overtag i skudstatistikken, men hjemmeholdet havde svært ved at få pucken forbi Rungsted-keeper Jon Lee-Olsen.

Straks i 3. periode bragte hjemmeholdet sig dog foran i powerplay på scoring af Christopher Frederiksen, men knap var pucken givet op, før gæsternes canadiske back Shane Hanna hakkede pucken i kassen i den modsatte ende. Gustav Green sørgede med 2-3 scoringen for, at gæsterne fik alle tre point med hjem, mens hjemmeholdet med nederlaget må se SønderjyskE glide forbi i tabellen og overtage andenpladsen i ligaen efter en 3-2 sejr ude over Herlev.

For hjemmeholdet var det første gang, de var i aktion på isen siden den dramatiske hjemmekamp mod Odense for otte dage siden, der endte med en voldssigtelse og rekordlang karantæne til Kristian Jensen for et overfald på Odenses Lucas Rasmussen.