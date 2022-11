White Hawks' top fire-kompleks fortsætter

FREDERIKSHAVN:Inden søndagens kamp i Frederikshavn mellem White Hawks og Odense Bulldogs blev der afholdt et minuts stilhed for klublegenden Peter Glad, der afgik ved døden tidligere på ugen.

Der var flere spillere på begge hold, der har haft Peter Glad inde på livet, så det var et på alle måder bevægende øjeblik, da Nordjyske Bank Arena var tavst som graven.

Helt i Peter Glads ånd blev der efterfølgende spillet en hockeykamp, hvor der var fart i skøjteløbet og bid i tacklingerne.

Da kampen kom i gang var der nemlig en fin tænding på de to mandskaber. Der blev tacklet igennem, og spillet var fysisk anlagt fra begge hold.

Den tidligere Odense-spiller Radek Cip skulle være sendt tidligt i bad, da han tacklede Jesper Thörnberg fra den blinde vinkel, efter Odense-spilleren netop havde afsluttet. Ingen af kampens dommere så imidlertid den klare badebillet. I stedet kunne Radek Cip bringe White Hawks på 1-0, da hans afslutning lige nøjagtigt kunne kravle ind over målstregen.

White Hawks leverede et godt indtryk i de første 20 minutter. Vendelboerne så ud til at have fundet fine modtræk mod Odenses normalt så dominerende fysik.

I anden periode blev det en langt mere åben slagudveksling. Det profiterede Odense af, da man fangede White Hawks med for mange mand dybt inde i Bulldogs-zonen. Den efterfølgende kontra konverterede Arturs Salija til 1-1.

Selvom kampen blev spillet med en fin intensitet, skulle man langt ind i anden periode for at finde det første powerplay til et af de to hold. Det tilfaldt Frederikshavn, der udnyttede overtallet til at bringe sig foran med 2-1. Målscorer var denne gang Christopher Frederiksen.

Dermed lignede det en føring til hjemmeholdet ved indgangen til tredje periode, men det ændrede Rasmus Simonsen på, da han udlignede til 2-2 med blot 23 sekunder tilbage af anden periode.

Christopher Frederiksen gjorde det godt for Frederikshavn White Hawks, men det skaffede ikke point mod Odense. Foto: Torben Hansen

Det blev værre i tredje periode, da Odense på mindre end to minutter så ud til at afgøre forestillingen med to scoringer. Først bragte Markus Jensen Bulldogs i front, og kort efter lynede topscorer Gunars Skvorcovs til 4-2. I de efterfølgende minutter lignede det mere 5-2 til gæsterne end en reducering til hjemmeholdet, men med lidt over fem minutter tilbage af tredje periode fik Sebastian Brinkman reduceret.

Høgene satte en sidste satsning ind, da man helt obligatorisk pillede keeper Galansky ud af målet for at få en ekstra markspiller på isen, men den manøvre resulterede blot i en scoring til Odense i de døende sekunder. Dermed har Frederikshavn fortsat til gode at vinde over et af holdene i top fire i denne sæson.