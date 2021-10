White Hawks trynede de forsvarende mestre og stryger til tops

ISHOCKEY:Frederikshavn White Hawks har for alvor udstukket kursen mod Final 4. Efter en lidt svingende indledning på denne sæson, er seks af de seneste syv kampe blevet vundet af vendelboerne.

Lørdag aften blev Rungsted Seier Capital det seneste offer for formstærke Frederikshavn-hold, der i den grad rækker ud efter en plads ved sæsonens Final 4. Det er de fire bedst placerede hold efter 16 runder, som kan booke billet til afløseren for pokalturneringen.

Lørdagens kamp mod Rungsted blev ellers ikke indledt helt som White Hawks kunne have ønsket sig. Det var nemlig Rungsted, der dikterede kampens gang i de første 20 minutter. Dog var frederikshavnerne ikke mange skøjtetag efter hjemmeholdet, og Jari Pasanen fik da også rettet et og andet til i den første pause. Det var nemlig White Hawks, der kom bedst ud til de midterste 20 minutter.

Alligevel var det hjemmeholdet, der kom først på måltavlen, da Hampus Gustafsson gjorde det til 1-0. Radim Piroutek fik dog udlignet, da han i powerplay kom meget tæt på Rungsted-målet.

Således var det helt lige inden de sidste 20 minutters hockey. Her var det igen hjemmeholdet, der kom bedst fra land rent målscoringsmæssigt. Hampus Gustafsson var nemlig mand for at bringe Rungsted i front for anden gang i kampen. Men ligesom første gang svarede Frederikshavn effektivt igen.

Denne gang var det Aleksi Halme, der fik udlignet. Halme ligner en mand, der er kommet for at blive i White Hawks-trøjen. Målet var blot en understregning af, at han har meget at byde ind med.

Tredje periode bølgede meget frem og tilbage, og begge hold rakte ud efter sejren, men det var dog Frederikshavn, der havde bedst styr på spillet. Hvor de to første nordjyske mål var scoret i powerplay, blev sejrsmålet sat i fem mod fem-spil.

Den afgørende scoring var signeret Oliver Anker, der få minutter før slutsignalet sendte Frederikshavn i retning af en hyggelig bustur hjem fra Rungsted.