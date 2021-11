White Hawks vandt topkamp

ISHOCKEY:Skudstatistikken sagde 30-17 i Hernings favør, men måltavlen viste 3-1 til Frederikshavn White Hawks, som dermed tog sæsonens første sejr mod Herning Blue Fox.

Lucas Andersen var den helt store skarpretter for hjemmeholdet. Med to scoringer i 1. periode var han stærkt medvirkende til, at Frederikshavn fik den kamp, som man gerne ville have. Ud fra den altid solide defensiv kunne man spille på kontra mod et Herning-hold, der havde svært ved at komme frem til de helt store chancer.

Rasmus Nielsen fik dog skabt spænding i kampen, da han reducerede til 2-1 inden den første pause.

2. periode blev i langt hovedparten med retning mod White Hawks-målet. Blandt andet havde den tidligere Frederikshavn-spiller Mathias Bau en kæmpe chance for at udligne, men symptomatisk for nordjydernes gode aften, var marginalerne med dem i de hvide trøjer.

De sidste 20 minutter formede sig også langt hen ad vejen som et pres mod Frederikshavns mål, men igen stod vendelboerne fast. Der var ikke nogen ko på isen, da man skulle lukke kampen. Her var kaptajn Jesper Jensen kold som den is, der var under hans skøjter, og så blev kampen lukket endegyldigt med et minut tilbage af kampen.

Sejren betyder, at Frederikshavn fortsat er på førstepladsen, hvor man dog har spillet to kampe mere end Aalborg Pirates på andenpladsen.