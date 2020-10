White Hawks: Vi fik en enestående mulighed

ISHOCKEY:Frederikshavn White Hawks og Aalborg Pirates tørner fredag aften sammen i sæsonens andet lokalopgør, og selvom Frederikshavn stadig ikke råder over den nye forward Liam Folkes, der er lejet hos AHL-klubben Bakerfield Condors, så glæder direktør Henrik Andersen sig over, at det for nylig har været muligt at tilknytte både ham og lettiske Kristians. Og Kristians Rubins på lejeaftaler, der foreløbig gælder frem til nytår.

- Det er to enestående muligheder for at forstærke holdet, og jeg ser det lidt som en win/win for alle parter. Spillerne får mulighed for at holde sig i gang, indtil der på et eller andet tidspunkt kan spilles ishockey i Nordamerika igen. Og vi får nogle særdeles gode spillere til en forholdsvist billig sum, siger han.

- Vi valgte jo at være lidt forsigtige med truppen til at starte med, fordi det er umuligt at spå om, hvor få penge vi kommer til at tjene, som tingene er lige nu. Og derfor havde vi faktisk en ret smal trup med kun 12 forwards og syv backer. Og så mi se, hvordan tingene udvikler sig. Vi kan da godt have et håb om, at vi kan have begge spillere i hele sæsonen, og ellers må vi se, om der er kommet lidt penge ind, så vi kan gøre noget andet, hvis de smutter til januar, siger Henrik Andersen.

Både Frederikshavn og Aalborg er kommet godt i gang med ligaen og indtager pladserne som nummer to og tre i tabellen inden aftenens lokalopgør.

- Vi vil jo gerne været et top fire-hold, og det kan være svært med så mange gode klubber. Men vi ligger der lige nu, selvom det måske har været en lidt svingende start. Nu har vi vundet fire kampe i træk, hvor vi har domineret i alle fire kampe. Så jeg synes ikke, vi kan tillade os at være utilfredse, siger Henrik Andersen.

Og selvom fredagens lokalopgør altså igen bliver for forholdsvist få mennesker, så glæder han sig alligevel.

- Det er selvfølgelig utroligt ærgerligt, for det bliver ikke helt det samme, når der ikke er det her tryk fra tilskuerne. Men for spillerne er det jo stadig et specielt opgør, hvor der lige er lidt mere på spil, siger direktøren.

Der er kampstart i Frederikshavn klokken 19.30.