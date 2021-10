White Hawks vil beholde finsk målmaskine: Den her brik mangler i puslespillet

ISHOCKEY:Aleksi Halme har taget den danske liga og ikke mindst Frederikshavn White Hawks med storm. Fem scoringer i fem kampe og stenhårdt arbejde er noget, som har skabt øjeblikkelig kærlighed fra White Hawks-lejren rettet mod Aleksi Halme, der er lejet på en korttidsaftale hos den finske storklub Jokerit.

Nu er det store spørgsmål, om Frederikshavn kan få lov til at forlænge lejeaftalen med Aleksi Halme, der straks fra første skøjtetag har gjort god reklame for sig selv. Således blev han matchvinder i sin debutkamp, da han scorede med et sekund tilbage af kampen mod Aalborg Pirates.

- Vi vil gerne beholde Aleksi. Fem mål i fem kampe taler for sig selv. Han har vist i sin korte tid i klubben, at han er en kvalitetsspiller, som vi naturligvis gerne vil forlænge med, siger White Hawks-træner Jari Pasanen.

- Både Aleksi og hans agent vil også gerne have ham til at spille sæsonen færdig hos os, men i sidste ende er det ikke op til os,

- Det er op til Jokerit, om Aleksi kan få lov til at blive her. Jeg tror først og fremmest, at det handler om Jokerits skadessituation. Det er den, der nok kommer til at afgøre, om vi kan få lov til at beholde ham resten af sæsonen, eller om han skal hjem, siger Jari Pasanen.

Aleksi Halme er ikke den eneste spiller, der er landet i Frederikshavn på en kort kontrakt. Kirils Galoha. Den lettiske forward er ligeledes hentet ind på en kort aftale, men også den håber White Hawks på at forlænge.

- Vi er ved at finde ud af det med Kirils for han har også været en positiv tilføjelse til vores trup, så vi arbejder på at sikre os ham i længere tid, siger Jari Pasanen.

Bumagin med i boksen

White Hawks har været hårdt ramt af skader i denne sæson, men nu lysner det for en klubbens største profiler. Den stærke russer Alexander Bumagin er nemlig kommet så langt i sin genoptræning fra sin knæskade, at han så småt er ved at ane enden på den lange ufrivillige kamppause.

- Bumagin er kommet så langt, han kan træne med holdet nu, men jeg forventer ikke, at vi får ham at se i kamp lige med det samme. Vi har en kamppause i november. Jeg mener, vi har fem kampe inden da, og der kommer vi ikke til at se ham inden, siger Jari Pasanen, der har haft Alexander Bumagin med i udskiftningsboksen til de seneste kampe.

- Det er en god måde for ham til at komme tættere på holdet. Det har været en hård tid for ham, så det er kun godt, at vi kan hjælpe ham lidt på vej på forskellige måder, siger Jari Pasanen, der understreger, at man ikke skal forvente en pludselig kanin blive trukket ud af ærmet i form af et tidligt comeback til russeren.

- Det her kræver stor tålmodighed. Bumagin er ikke en af de yngste spillere længere, så vi skal udvise stor tålmodighed med hans comeback. Nu har han arbejdet hårdt i mange måneder. Det skal vi ikke smide væk, fordi vi bliver utålmodige, så vi kommer til at følge den tidsplan, som eksperterne har lavet for ham, understreger White Hawks-træneren.

- Vi må også forvente, at det kommer til at tage noget tid, før han er helt oppe i gear, når først han kommer på isen. Her bliver det også et spørgsmål om tålmodighed for mig og alle andre. Vi må ikke starte med at have urealistiske forventninger til Bumagin. Han skal have tid, siger Jari Pasanen.

Alexander Bumagin er tilbage i White Hawks-boksen, men indtil videre stadig i civil påklædning. Foto: Henrik Louis

White Hawks-lejren kan dog glæde sig over, at det går meget godt trods de mange skader.

- Man skal aldrig sige aldrig, og det kan også vise sig, at man skal have mere end de 28 point, som vi har lige nu for at komme med til Final4, men under alle omstændigheder er vi meget tæt på at booke en billet til det, så vi er tilfredse med, hvordan tingene udvikler sig. Vi har to kampe mere inden skæringsdatoen, og vi ved, at det her har udviklet sig til at være en sjov liga, hvor alle kan slå alle, så vi tager intet for givet, siger Jari Pasanen.

Næste opgave for White Hawks er lørdag klokken 19, når Rødovre er vært og modstander.