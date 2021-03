White Hawks vil beholde langtidsskadet profil

ISHOCKEY:Frederikshavn White Hawks vandt tirsdag aften med overbevisende 6-1 over Herlev Eagles hjemme i Nordjyske Bank Arena, men alligevel var der ikke lutter glæde hos frederikshavnerne.

Tidligere på dagen var der nemlig indløbet den besked, de havde frygtet mest i Frederikshavn. Den knæskade, som den russiske stjernespiller Alexander Bumagin pådrog sig i søndagens kamp mod SønderjyskE, kommer til at holde ham ude resten af sæsonen.

- Det er et enormt tilbageslag for os. Vi var så glade for, at han lige var kommet tilbage fra en anden skade. Han er sjældent skadet, men denne sæson har været enorm hård for ham. Det er selvfølgelig et tab for os, at han ikke er med i slutspillet, for han er en topspiller og en leder for os. En stille leder, men en leder, siger White Hawks-cheftræner Jari Pasanen.

Med de seks scoringer mod Herlev fik White Hawks dog understreget, at holdet har flere strenge at spille på, og derfor er optimismen også i behold her kort inden slutspillet.

- Bumagin er en rigtig god spiller, men nu er der nogle andre, der må fylde hans rolle ud. Der er nogle andre, der får tilliden nu, og det bliver også interessant at se, hvordan de stepper op.

- Vi har stadig et bredt hold med fire kæder, der kan rulle på, og det bør blive en styrke for os i slutspillet, siger White Hawks-kaptajn Jesper Jensen.

Og selv om Alexander Bumagin ikke kommer på isen mere i denne sæson, er det langt fra givet, at han er set for sidste gang i en White Hawks-trøje. Skaden til trods erklærer Jari Pasanen sig klar til at forlænge den kontrakt, der udløber efter sæsonen.

- Jeg håber, at han kommer til at spille her igen. Han kan lide at være her, og vi kan lide at have ham her. Nu skal vi selvfølgelig se, hvordan det går med hans skade, men det er 99,9 procent sikkert, at han kommer tilbage. Vi håber, at han kan undgå en operation, og jeg håber også at se ham i en White Hawks-trøje igen, siger Jari Pasanen.

Uden Alexander Bumagin skal Frederikshavn White Hawks forsøge at komme fra baghjul i det kommende slutspil. Før de sidste tre spillerunder i grundspillet er høgene nummer seks, og ender holdet der, vil det give en kvartfinaleserie mod nummer tre, der i øjeblikket er Esbjerg Energy.

Da Jesper Jensen i sommer kom hjem til Frederikshavn, var det med det erklærede mål at vinde guld.

- Vi har et hold, der kan drille alle, men alting skal selvfølgelig virkelig gå op i en højere enhed, hvis vi skal gå hele vejen. Kommer vi ind i det rigtige flow, er det dog bestemt muligt, siger han.