Wieghorst: Ændringer brød rytmen

FODBOLD: AaB’s cheftræner var heller ikke sen til at sende en tak til indskifteren Yann Rolim, der onsdag aften scorede og var impliceret i mål nummer to i 2-1-sejren over FC Helsingør.

- Han gjorde en forskel igen, som han gjorde i Viborg. Vi trak den lidt længe, og især i første halvleg spillede vi for langsomt og uden den store kvalitet, siger Morten Wieghorst om pokalkampen.

Han fritager dog spillerne for, at spillet ikke fungerede ret godt for AaB.

- Jeg må tage et ansvar for, at jeg lavede fire ændringer i startopstillingen, og det var med til at bryde rytmen. Også fordi flere af de nye ikke har spillet så meget, forklarer Wieghorst

Kort efter sejren blev der trukket lod til forårets kvartfinaler i DBU Pokalen, og her kom det eneste tilbageværende 1. divisionshold, FC Fredericia, op af hatten. På udebane.

- Jeg kender deres cheftræner Jesper Sørensen, og vi har faktisk snakket om, at det kunne være sjovt at møde hinanden. Vi vil selvfølgelig tage favoritværdigheden, men det er altså et godt spillende hold, vi skal møde, lyder det fra AaB-træneren.