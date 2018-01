Wieghorst: Alle skal i kamp

FODBOLD: Det er den korteste opstart i Superligaens historie, holdene er igennem denne vinter, og derfor skal holdene også tidligt i gang med træningskampene.

Derfor spiller AaB allerede i dag den første testkamp, inden holdet begynder i Superligaen 10. februar på udebane mod Silkeborg - modstanderen er Randers FC.

- Vi har en stort set skadesfri trup, hvor kun to af vores unge spillere sidder ude med lidt småskavanker (Bardhec Bytyqi og Nikolaj Lyngø, red.), siger AaB-træner Morten Wieghorst.

- Og det får vi også brug for, for det er ikke planen, at der er nogen, der skal spille 90 minutter med undtagelse af målmand Michael Lansing, som heldigvis for både ham selv og for os er blevet klar efter en lang pause. Vi har haft en hård uge med masser af træningspas, og der har været masser af intensitet i træningen, og derfor er det også med at passe på. Spillerne skal skubbes til grænsen og trænes hårdt, men vi skal også virkelig undgå overbelastning, for hvis først man er ude i en uge eller to, når opstarten er så kort, så er det et kapløb med tiden, siger han.

Flere af AaB-spillerne var fredag aften i aktion ved indendørsstævnet KMD Cup i Brøndbyhallen, og det er planen, at alle spillere, der deltog der, også indgår i truppen i Randers.

AaB må se bort fra Jacob Rinne, Jakob Ahlmann og Jannik Pohl, der er med de svenske og danske ligalandshold i Abu Dhabi.