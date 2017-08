Wieghorst: Man slår ikke bare Hobro

FODBOLD: AaB er næstsidst i Alka Superligaen og har endnu ikke vundet en kamp i den nye sæson. Derfor er cheftræner Morten Wieghorst og holdet under stort pres til mandagens slag om Nordjylland mod Hobro IK.

- Der er noget ære og stolthed, der kommer indover som et ekstra krydderi, når vi møder Hobro. Men i virkeligheden handler det for os udelukkende om at begynde at vinde fodboldkampe igen, fastslår AaB-træneren, der forudser en svær aften på Aalborg Portland Park.

- Mange forventer, at vi bare vinder sådan en kamp, men det gør vi ikke bare. Hobro er kommet godt i gang og har et erfarent hold med en god træner i Thomasberg. Men vi vil gøre alt for at bygge videre på den gode præstation i Odense og komme på sejrssporet.

- Mod OB leverede vi en disciplineret indsats, hvor vi holdt nullet og gav meget få standardsituationer væk. Det bliver også et tema mod Hobro, der har stor styrke på det område, siger Morten Wieghorst.