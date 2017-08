Wieghorst: Skal tilbage på sporet nu

FODBOLD: Det er med et simpelt fokus, at AaB søndag gæster OB i Alka Superligaen.

Efter ét point i sæsonens første tre kampe er alle tanker om fodboldæstetik lagt til side. AaB’erne skal bare have point med hjem, uanset hvordan det så kommer til at se ud.

- Vi ved, at det er på tide, at vi kommer tilbage på sporet nu. Når man som os ikke har vundet i et godt stykke tid, skal man acceptere, at den første sejr meget sjældent kommer som følge af bragende flot fodboldspil, siger AaB-træner Morten Wieghorst.

I forhold til sidste weekends nederlag mod FC Nordsjælland har AaB-lejren især haft fokus på, hvordan holdet skal forsvare sig, når modstanderne har hjørnespark.

- Det er selvfølgelig et område, vi har kigget meget på. Vi har ikke givet så mange hjørnespark væk i de første kampe, men for mange af de 12 hjørnespark, der har været mod os, har givet os problemer, og det er noget, vi skal forbedre, siger Morten Wieghorst.