Wieghorst: Sylvestr mangler den sidste kvalitet

FODBOLD: AaB kom onsdag videre i DBU Pokalen efter en 2-0-sejr over Middelfart, men kampen var ikke nogen ubetinget succes for klubbens slovakiske angriber Jakub Sylvestr.

Han måtte igen gå målløs fra banen til trods for, at han især i første halvleg havde flere gode muligheder for at få stoppet måltørken.

- Han havde nogle gode afslutninger i første halvleg, men deres målmand havde et par gode redninger. Han kommer frem til situationerne, men for mig handler det om, at der mangler den sidste kvalitet. Det bliver vi nødt til at arbejde med, og det gør Sylvestr også, for det er den eneste vej ud af det, siger AaB-træner Morten Wieghorst.

Han havde til gengæld roser til overs for AaB’s nye svenske målmand Jacob Rinne.

- Rinne spillede en rigtig fin kamp og diskede op med et par redninger, man måske ikke engang er vant til at se i Superligaen, siger Morten Wieghorst.