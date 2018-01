Wieghorst: Vi bliver testet

FODBOLD: Fredag går det for første gang løs med en træningskamp for AaB under turen til San Roque i Sydspanien.

Modstanderen er japanske Shonan Bellmare, der befinder sig på samme hotel som AaB og også træner på banerne lige ved siden af AaB på Ayala Polo Club.

Japanerne vandt i den forgangne sæson J-League 2, hvor holdet endte med 82 point og 58 mål i 42 kampe, og dermed er de rykket op i den bedste japanske række, J-League.

- Jeg forventer en kamp mod en modstander, der har spillere med stor løbekapacitet. Jeg ved ikke, om jeg decideret forventer nogle hvirvelvinde, men jeg forventer nogle spillere, der er eksplosive i deres bevægelser. Vi har set en smule video af dem, så vi også ved, hvad vi kan forvente, siger cheftræner Morten Wieghorst.

- Da vi spillede mod IFK Göteborg blev vi en lille smule overraskede over, at de stillede op i 3-4-3-formation. Mod japanerne er vi ret overbeviste om, at de spiller med tre mand i bagkæden. Og gør de ikke det, jamen så er det også en god test for, hvordan vi er i stand til at omstille os, siger han.

AaB-træneren regner med at have en fuldtallig trup klar til kampen.

- Vi skal arbejde videre med de ting, der har været vores fokus hele opstarten, og som vi også har arbejdet med hernede. Vi skal se, hvordan vores presspil fungerer, og vi skal arbejde videre med den formation, vi har spillet med, hvor vi har en ekstra midtbanespiller. Dels skal vi gerne kunne spille hurtigt, så vi kan skabe nogle chancer, og vi skal også gerne stå godt, så vi er svære at spille imod, siger han.