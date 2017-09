Wieghorst: Vi er på rette vej

FODBOLD: AaB spillede søndag 0-0 i Brøndby, og dermed er nordjyderne nu ubesejrede i seks superligakampe i træk.

Ganske vist er fem af de kampe endt uafgjort, men AaB-træner Morten Wieghorst sporer alligevel klar fremgang.

- Det kan godt være, at folk stadig siger, at AaB har haft en skuffende sæson, men vi er på rette vej. Siden tredje spillerunde har vi spillet disciplineret og været rigtig solide, og det er faktisk kun i kampen mod Hobro, at modstanderen har skabt flere chancer, end vi har.

- Nu er sidste del, at vi også selv skal score på de chancer, vi skaber, men det er et spørgsmål om tid. Hvis vi fortsætter med at spille så disciplineret og skabe så mange chancer, skal sejrene nok komme, lover Morten Wieghorst.

Han havde også kun ros til overs for midtbanespilleren Robert Kakeeto, der søndag i Brøndby for blot anden gang i karrieren var med fra start i en superligakamp.

- Historien om, at vi ikke kan præstere, når Rasmus Würtz og Kasper Risgård ikke er med, kan vi godt lægge i graven nu. Alle vores tre centrale midtbanespillere var gode i Brøndby, men vi må lette på hatten for Robert. Han har ventet længe på sin chance, men det, han har vist, har virkelig været lovende, siger Morten Wieghorst.