Wieghorst: Vi er stadig under opbygning

AALBORG: Morten Wieghorst havde inden mandagens Silkeborg-kamp gjort meget ud af at pointere, at spillet var på vej i den rigtige retning, og at sejren nok snart skulle komme. AaB’s cheftræner fik ret og var tydeligt lettet efter 2-1-sejren i Alka Superligaen.

- Nu har vi fået den første sejr, så nu behøver vi ikke at snakke om det mere, lød det med et listigt smil.

Morten Wieghorst kunne dog ikke sidde roligt på bænken, før han havde hørt dommerens sidste fløjt.

- På baggrund af anden halvleg skulle vi jo have scoret til både 3-1 og 4-1, men det er svært, når man ikke har vundet i et stykke tid, så vi vidste godt, at det formentlig ville blive snævert, sagde Morten Wieghorst.

Han vil ikke svare på, om AaB nu er på vej op i den top-seks, som er klubbens målsætning.

- Det må andre vurdere, men vi er ubesejret i seks kampe nu og vil gøre alt for at bygge videre på det. Nu har vi en svær kamp mod Brøndby forude, og vi er stadig et hold under opbygning. Men kan vi fremadrettet bytte nogle af de uafgjorte kampe med sejre, så er vi et langt stykke af vejen, siger Morten Wieghorst.