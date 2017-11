Wieghorst: Vi kan ikke kopiere Pål

FODBOLD: AaB mangler en topangriber. I Hobro render Pål Alexander Kirkevold rundt og scorer mål på samlebånd. Derfor kunne man godt foranlediges til at tro, at den simple løsning kunne være, at cheftræner Morten Wieghorst bad sine AaB-angribere om at terpe nordmandens mål og så lære af det.

- Det kan man desværre ikke. Kirkevold har gang i en flot sæson og held og lykke til ham, men alle spillere er forskellige. Vi skal fokusere på, hvad vores spillere har af kvaliteter, siger AaB’s cheftræner.

En del af Pål Alexander Kirkevolds vedvarende succes skal uden tvivl tilskrives den enorme selvtillid, han har fået opbygget over de seneste mange kampe. Den slags kan man ikke træne sig til, men i stedet kan man træne sit hold til at levere de bedst mulige omstændigheder for angriberne.

- Vi kan se på, hvad det er for nogle situationer, vi gerne vil sætte angriberne op til, og hvordan vil vi gerne have, de afslutter. Nogle gange handler det ikke om power. Hvis du ser nogle af Kirkevolds mål, så er der enorm power bag, og han har været god til at bevare præcisionen, men det er ikke altid, den går ind.

Hvis AaB-angriberne alligevel gerne vil lure et par tricks af fra den norske topscorer, så får de mulighed for det søndag aften, når de gæster Hobro i et nordjysk lokalopgør.