Wieghorst: Vi skal holde lidt igen

FODBOLD: Skyerne havde lidt sværere ved at brænde væk over Ayala Polo Club onsdag morgen, da AaB-truppen gik igennem det første lange træningspas under træningslejren i Spanien.

Efter en kort opvarmning og pasningsøvelser gik spillerne i gang med den taktiske træning på stor bane, hvor A-holdet stillede op i en 4-4-2-formation med Edison Flores og Yann Rolim på de to kanter med Jannik Pohl og Pavol Safranko begge inde i angrebet.

Senere blev der byttet rundt på både positioner og formation, men Morten Wieghorst arbejdede især med at få presspillet til at fungere.

- Vi starter med et middelpres og bevæger os så op i det høje pres, hvis muligheden er til det. Men meget af øvelsen går på kommunikation og samarbejde holdkammeraterne imellem. Hvornår skal man reagere og hvordan, siger cheftræneren.

Siden blev spillerne delt op i mindre hold til en meget intens øvelse på lille bane, hvor der blev scoret masser af mål. Her måtte de to erfarne midtbanespillere Rasmus Würtz og Kasper Risgård begge udgå - Würtz på grund af et lille vrid i anklen, mens Risgård fik et slag på toppen af højre fod, som han også slog i kampen mod Randers.

- Jeg synes, at der blev arbejdet rigtig godt og med god intensitet. Men vi kan også godt mærke, at vi i nogle perioder skal holde lidt igen. Vi har god tid hernede, så der er ingen grund til at forcere tingene, siger Morten Wieghorst, der regner med at have begge midtbanespillere klar til træning senere onsdag.