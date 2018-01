Wieghorst efter test: Skal blive bedre

FODBOLD: Tilfreds med forbehold. Det var status hos cheftræner Morten Wieghorst, efter at AaB lørdag vandt 1-0 over Randers FC i årets første testkamp.

- Spillerne arbejdede rigtig fint, men især i starten var der for mange pasninger, der ikke sad i skabet. Jeg så også, at vi gav lidt for mange chancer væk, så det skal også blive bedre.

Morten Wieghorst så dog fremgang hen over de 90 minutter på kunstgræsset i Randers.

- Defensivt fik vi bedre styr på det i løbet af kampen. Det var en lidt anden formation vi spillede (4-5-1, red.), og det er selvfølgelig helt bevidst at arbejde med den del nu. Det blev bedre undervejs i forhold til sammenhængen og det at tage de rigtige løb.

- Vi fik nogle af de unge spillere i spil også, og så vandt vi, og det spiller vi altid for, så det er ikke uvæsentligt, siger Wieghorst om træningskampen, som Frederik Børsting afgjorde i det 25. minut.

- Det er noget af det, han giver os. Han kommer rundt på banen og er forholdsvis målfarlig. Vi har set det før, og i dag var det efter et hjørnespark, hvor han sparkede en returbold ind. Kan Børsting lave syv-otte mål på en sæson, så er vi godt kørende, og det skal også være hans mål, mener cheftræneren.