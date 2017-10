Wieghorst forsvarer taktik

FODBOLD: Selv om han kun har scoret fire mål i superligasæsonen, så er Jannik Pohl altså AaB’s topscorer. Derfor studsede mange over, at han søndag startede på bænken, da aalborgenserne tabte 0-2 på eget græs til OB.

Cheftræner Morten Wieghorst havde i stedet valg at starte med brasilianske Yann Rolim som makker til Pavol Safranko. Hvorfor denne løsning på bekostning af Jannik Pohl?

- Det er et fair nok spørgsmål, men havde vi vundet kampen, så havde du ikke stillet det. Vi har ikke været tilfreds med antallet af chancer, vi har skabt i de seneste kampe, og det er rigtigt nok altid en risiko at tage din topscorer ud, siger Morten Wieghorst.

- Vi fjernede noget fart i holdet ved at holde Jannik ude, men tanken var at få Yann (Rolim, red) ind, og jeg synes også, at han i løbet at kampen viste sin berettigelse på holdet. Han kan sætte tingene op og spille i mellemrummene, og så skulle vi have farten fra Børsting og Flores på siderne. Vi skabte også chancer, vi kunne bare ikke sætte dem ind, uddyber AaB’s cheftræner.