Wieghorst har ikke sat sig fast på systemskifte

FODBOLD: Lørdagens kamp mod Helsingør var anden kamp på stribe, hvor AaB spillede med 3-4-3 systemet - et system, som AaB-træner Morten Wieghorst tidligere har haft stor succes med i FC Nordsjælland.

Men selvom AaB fik en sejr i Helsingør og spillede sæsonens måske bedste halvleg mod FC Midtjylland, så vil træneren ikke sige endnu, at man nu har fundet det system, som holdet spiller fast med fremover.

- Forleden gav det mening i forhold til den modstander, som vi stod over for, og det fungerede godt. Mod Helsingør havde vi begge vores faste backs ude med skader, og derfor besluttede jeg, at jeg ikke ville lave alt for meget om på de mekanismer, der fungerede i mandags. Så du får mig ikke til at sige, at det bliver sådan fremover, siger Morten Wieghorst.

Han var glad for sejren og spillet i første halvleg, men ikke tilfreds med den måde, som kampen udviklede sig på efter pausen.

- Vi spiller jo ikke fodbold i anden halvleg. Vi smider bolden væk alt for hurtigt. Vi skal jo fortsætte med at gøre det samme som i første halvleg - spille med bolden. Det er ikke intentionen, at vi skal parere. Vi skal have fat i kuglen, så jeg skal have talt med spillerne om, hvad det er, der sker, siger han.