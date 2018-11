Wieghorst: Vi skal ikke kun slå os selv i hovedet

FODBOLD: Det umiddelbare indtryk var skuffelse, da AaB-lejren skulle evaluere søndagens 1-1-kamp mod FC København.

For det var kun en sen udligning fra Dame N‘Doye, der gjorde, at AaB ikke fik den første superligasejr på hjemmebane i tre måneder, men skuffelsen til trods var der også positive ting at gribe fat i.

– Der var mange gode ting. Vi er et hold på vej fremad, så vi skal ikke kun slå os selv i hovedet over, at vi mistede den her føring. Vi scorede et godt mål, og vi kreerede også andre chancer, som kunne have givet os det andet mål.

– Vi skal håndtere det bedre, når vi er foran, men vi skal også hæfte os ved de gode ting, der var i kampen, siger Morten Wieghorst.

Han var dog ikke tilfreds med, at AaB‘erne blev for passive efter Lucas Andersens føringsmål.

– Jeg havde selvfølgelig håbet på, at vi kunne holde hjem, men vi må erkende, at vi blev for passive i anden halvleg. Vi blev trykket for langt tilbage og fik ikke holdt det nødvendige pres på dem.

- Jeg ærgrer mig især over måden, de fik udligningen på, for vi havde haft fokus på, at de ikke måtte komme så nemt til indlæg, og vi vidste jo også godt på forhånd, hvem vi skulle passe på i feltet, siger Wieghorst med henvisning til FCK-målscorer Dame N’Doye.

AaB‘s næste opgave i Superligaen er fredag 23. november, hvor det gælder en udekamp mod Vejle Boldklub.