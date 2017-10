Wieghorsts svære puslespil

AALBORG: Spiller AaB med de rigtige spillere på de rigtige pladser i startopstillingen, og har det nogen betydning, at sæsonens første 11 superligakampe har budt på 8 forskellige opstillinger?

Det er et par af de spørgsmål, som bliver behandlet i den nyeste udgave af NORDJYSKEs fodboldpodcast "Ripodsten".

- Man famler lidt, fordi man er bange for at ende i den samme situation, som man sluttede sidste sæson af med, og da resultaterne heller ikke har været prangende her i starten af sæsonen, har det været nødvendigt at prøve nogle forskellige folk, siger fodboldagent og ekspertkommentator hos Discovery Networks Thomas Gaardsøe, der i udsendelsen har selskab af den tidligere professionelle fodboldspiller og nuværende cheftræner hos Vejgaard Boldspilklub Christian Flindt Bjerg samt NORDJYSKE’s sportsredaktør Claus Jensen.

Panelet ser blandt meget andet også nærmere på, hvad det vil betyde for Hobro IK, at Jens Hammer Sørensen fra 1. november kommer på fuld tid som sportschef og om Thisted FC kan holde på deres topscorer Mikkel Agger.

Du kan lytte til Ripodsten i iTunes, SoundCloud mv.