Wiesmach: Er slet ikke tilfreds

HÅNDBOLD: Aalborg Håndbold fik fredag aften sæsonens første sejr, da Nordsjælland blev slået med 33-29 i Jutlander Bank Arena.

Den faldt efter to store nederlag mod Skjern og Bjerringbro-Silkeborg, men det betyder ikke, at alt er godt hos de forsvarende mestre.

- Der var fremskridt i forhold til sidst, men jeg er stadig slet ikke tilfreds på nogen måde. Der er stadig for mange mangler i vores spil, siger fløjspilleren Patrick Wiesmach, der blev sit holds topscorer med otte mål.

De spillemæssige problemer kommer dog ikke som et chok.

- Vores problemer er nok et udtryk for, at vi har nogle nye spillere og konstellationer, og at det her hold ikke har stået i de her situationer sammen før. I sidste sæson tabte vi også nogle hjemmekampe mod Ribe-Esbjerg og Holstebro i starten af sæsonen, så det er lidt et klassisk problem, siger Patrick Wiesmach.

I forsøget på at blive spillet sammen er det en ekstra udfordring for Aalborg-holdet, at truppen i år er ekstra bred.

- Vi er rigtig mange spillere, så der er mange konstellationer, der skal fungere. Det vil være svært i starten, når man ikke er helt sikre på hinandens løbebaner, men det bliver forhåbentlig bedre, siger Patrick Wiesmach.