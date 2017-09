Wiesmach: Kan være stolte over 50 minutter

HÅNDBOLD: Selv om Aalborg Håndbold undervejs i anden halvleg førte med fire mål, blev det til det forventede nederlag i lørdagens Champions League-premiere ude mod Flensburg-Handewitt.

I Aalborg-lejren var ærgrelsen over nederlaget derfor stor, men til gengæld kunne man glæde sig over en rigtig god indsats i størstedelen af kampen.

- I 48-50 minutter spillede vi en rigtig god omgang Champions League-håndbold, og det kan vi være stolte af. Vi frustrerede et så godt hold som Flensburg, og det er vi glade for, men nu skal vi bare hjem at arbejde på også at få sluttet kampene ordentligt, lyder det fra fløjspilleren Patrick Wiesmach.

Han var godt og grundig ærgerlig over, at det ikke lykkedes Aalborg Håndbold at fuldende overraskelsen mod nordtyskerne.

- Det havde været ren bonus at få noget med herfra, men vi er ærgerlige over måden, det skete på. Det lyder mærkværdigt, at man kan være skuffet over ikke at få point i Flensburg, men det er den følelse, vi står med, siger Patrick Wiesmach.