Wiesmach: Landsholdet lurer stadig

HÅNDBOLD: Torsdag blev det offentliggjort, at Aalborg Håndbolds fløjspiller Patrick Wiesmach fra næste sæson skifter tilværelsen i dansk håndbold ud med den tyske Bundesliga.

SC DhfK Leipzig er destinationen, og for nordjyden virker det som det helt rigtige skifte.

- Det er en klub, der er på vej fremad. De har været i Bundesligaen nogle år og er gradvist blevet bedre sæson for sæson, hvor de sidste år blev nummer syv. Og det er en klub, der gerne vil tage skridtet helt op i toppen af tysk håndbold, og det vil jeg gerne være med til, siger Patrick Wiesmach.

- Og samtidig er det en klub, hvor der burde være mulighed for en god mængde spilletid. Ser man på de absolutte topklubber, så har de jo masser af klassespillere - også på min position - og det har helt klart været en af mine største prioriteter. At jeg kommer et sted hen, hvor man vil bruge mig, siger han.

Patrick Wiesmach kom til Aalborg fra Holstebro, og han håber, at det nye skifte kan bringe ham i spil til det danske landshold igen.

- Jeg har jo haft nogle rigtig gode år i dansk håndbold. Jeg var med til at spille Holstebro op i toppen af dansk håndbold, og i Aalborg fik jeg lov til at vinde et mesterskab sammen med en helt masse af de spillere, der var nogle årgange under mig, da jeg voksede op i Aalborg. Og jeg har da stadig ambitioner om også at kunne gøre mig gældende på landsholdet.

- VI har jo i mange haft to absolutte verdensstjerner på min position (Hans Lindberg og Lasse Svan, red.), men når de en gang stopper på landsholdet, så satser jeg da på, at jeg kan tage over.