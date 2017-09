Wiesmach: Vildt, at man er skuffet

HÅNDBOLD: Aalborg Håndbold var blot en enkelt scoring fra at levere sensationen og tage point foran 8900 tilskuere i Sparkassen Arena i Kiel onsdag aften.

27-26 lød slutcifrene til hjemmeholdet, men det var efter en kamp, hvor Aalborg havde alle muligheder for ikke bare et tage det ene, men også begge point.

Lidt mere kyniske i de afgørende 10 minutter, og så havde Aalborg Håndbold forlænget den nuværende krise i Kiel.

- Når man ser på, at vi nu har tabt to meget tætte kampe på udebane i Tyskland, så ser set jo godt ud. Det var to kampe, som mange nok ville have forventet, at vi ville have tabt med 10 mål hver. Men derfor er det jo så også virkelig ærgerligt, at man skal stå her og være skuffet over at have tabt med en enkelt pind. Vi havde mulighederne, og vi spiller altså for at vinde håndboldkampe, siger Patrick Wiesmach.

- I sidste ende mangler der jo i hvert fald et mål. Andet kan vi ikke rigtigt sige. Men spillede altså en virkelig flot kamp, og derfor er det endnu engang vildt, at man står her og er skuffet efter at have tabt med et mål.

Fløjkollegaen Buster Juul byder ind.

- Vi elskede at spille i den her kulisse. Jeg havde glædet mig som et lille barn, go vi viste, at vi kan levere på dette niveau.