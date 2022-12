Wiesmach kunne ikke sige nej til Jan Larsens tilbud

AALBORG:Der var ikke sat "Driving home for Christmas på anlægget i Patrick Wiesmachs bil, da han og familien kørte fra Leipzig med kurs mod Danmark fredag morgen. Det havde ellers været et passende akkompagnement for den kommende Aalborg Håndbold-spiller.

Mens han sad i bilen på vej mod Aalborg blev det offentliggjort, at han fra næste sæson vender hjem til Aalborg Håndbold efter fem sæsoner i Leipzig.

- Vi glæder os helt vildt til at komme hjem. Rent logistisk er det godt at komme tættere på familien, men det er først og fremmest det sportslige perspektiv, der har vejet tungt, forklarer Patrick Wiesmach.

- Når man får sådan en mulighed - oven i købet i sin barndomsklub - så er det bare med at slå til. Derfor har jeg heller ikke for alvor forholdt mig til andre tilbud. Der var aldrig tvivl, da Jan Larsen kom på banen siger Patrick Wiesmach.

Han er helt på det rene med, hvad det er for en udgave af Aalborg Håndbold, som han vender tilbage til. Der er nemlig sket en del, siden han forlod klubben i 2018.

- Jeg har fulgt meget med i klubbens udvikling. Mine forældre kommer fast til hjemmekampene, så de har også fortalt meget, men jeg har jo set, hvordan man har løftet hele klubben, og det vil jeg meget gerne hjem at være en del af. Det er lidt en drøm at få mulighed for at være med fra sommer af, siger Patrick Wiesmach, der særligt i en enkelt weekend i 2021 sad og var ked af, at han ikke spillede for Aalborg Håndbold.

- Da Aalborg var i Køln og spille Final4 i Champions League sad jeg virkelig og ærgrede mig over, at jeg ikke var en del af det. Det var kæmpe stort, og jeg håber, at jeg kan være med til at spille Aalborg Håndbold i endnu en Final4 i fremtiden, siger Patrick Wiesmach.

Dåbsattesten siger 1990, men 32 år er ingen alder for en fløjspiller, så højrefløjen forventer at have en del sæsoner tilbage i sig. Alligevel er han meget begejstret for den konkurrencesituation, som han indgår i, når han afløser Andreas Flodman, der rejser den modsatte vej til Frisch Auf Göppingen.

- For at være helt ærlig så passer det mig perfekt, at Kristian Bjørnsen også er der på min position. Vi kommer forhåbentlig til at spille rigtig mange kampe, og alle topklubber i Europa har to gode spillere til hver position, så det er fint med mig, at vi har den konkurrence. Det at jeg ikke kommer til at spille fuld tid hver gang, gør forhåbentlig også, at jeg kan holde i mange sæsoner endnu, siger Patrick Wiesmach.

- En af udfordringerne ved at spille i en klub som Leipzig er, at vi ikke har så mange kampe, og hvis du skal dele spilletiden med en anden, så er det noget, der omvendt ikke helt giver spilleminutter nok. Det problem tror jeg ikke, vi får i Aalborg, siger fløjspilleren, der har spillet ungdomshåndbold i Vodskov, Hjallerup og Aalborg.

Ambitionsniveauet hos den kommende Aalborg Håndbold-spiller er ikke til at tage fejl af. Han har allerede været med til at vinde to DM-titler med Aalborg, men der skal flere medaljer og pokaler til samlingen.

- Jeg håber afgjort, at jeg kan få lov til at være med til at vinde flere DM-titler, og så mangler jeg også en pokaltitel. Den vil lune i samlingen. Så er der naturligvis også drømmen om Champions League. Den synes jeg godt, jeg kan tillade mig at drømme om, når man ser på det hold, vi får til næste sæson, siger Patrick Wiesmach.

Han slutter sig til en trup, der i som minimum får tilgang af Simon Hald, Niklas Landin, Fabian Norsten og Thomas Arnoldsen.