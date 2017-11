Wiesmach skadet på ubestemt tid

AALBORG: Mens Aalborg Håndbold i weekenden kæmpede for pointene i Polen, måtte Patrick Wiesmach holde sig i ro hjemme på sofaen.

Efter sidste ligakamp i Holstebro pådrog han sig et tryk på knoglen i højre skulder. Det viser svaret på en MR-scanning, fløjspilleren fik foretaget i slutningen af sidste uge.

Skulderen skal ikke opereres, og det hæfter den 27-årige spiller sig særligt ved.

- Det er positivt i forhold til, hvad jeg først frygtede, men det er ærgerligt, fordi det kommer til at tage noget tid, og det er svært at spå om, hvor lang tid det kommer til at tage, siger han.

Det kommer som minimum til at tage nogle uger, men sandsynligvis længere tid, før han igen er klar til at kæmpe med på håndboldbanerne.

- Det er ekstra ærgerligt at se holdet tabe, når jeg ikke kan bidrage. Havde vi vundet to kampe, så havde det stadig været frustrerende at være ude, men det havde været godt for holdet at vinde kampe, for det er sådan set det, vi er her for og det, vi synes, er sjovest, siger han.