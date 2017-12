Wiesmach tæt på comeback

AALBORG: Patrick Wiesmach har været ukampdygtig med en skulderskade i en måneds tid, men Aalborg Håndbold-fløjen nærmer sig nu kraftigt et comeback.

Han er dog ikke aktuel til tirsdagens udekamp mod Nordsjælland Håndbold.

- Planen er, at jeg skal træne lidt med onsdag og prøve at kaste nogle bolde. Jeg har dog stadig smerter, og jeg kan ikke bevæge skulderen så frit, som jeg skal kunne. Jeg håber, at jeg kan være lidt med i hjemmekampen mod KIF på lørdag, men det kan godt være, at jeg først er aktuel efter julepausen, lyder det fra fløjspilleren.

Han lægger ikke skjul på, at Nordsjælland er et hold, som Aalborg skal kunne slå.

- Det har uden tvivl kostet nogle point i den hjemlige liga, at vi også har skullet spille i Europa. Det er ikke så meget nederlag på udebane til hold som Skjern og GOG, der nager mig. Det er mere et nederlag som det, vi led hjemme mod Skanderborg. Det må ikke ske.

- Vi kan ikke tåle at sætte point til mod flere af holdene uden for slutspilsfeltet, og derfor skal vi selvfølgelig vinde i Nordsjælland, siger Patrick Wiesmach.