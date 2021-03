Wille ville til Sverige - her er afløseren i Mors-Thy Håndbold

HÅNDBOLD:Rygterne er løbet lystigt den seneste måned, og tirsdag blev det officielt, at Jonas Wille stopper efter blot en enkelt sæson som cheftræner for Mors-Thy Håndbolds ligaherrer.

Nordmandens afløser er allerede udpeget i skikkelse af ligeledes 44-årige Niels Agesen, der igennem de seneste fire sæsoner har trænet Randers HK's ligakvinder.

- Vi fik et tilbud fra en udenlandsk klub på et skifte for Jonas Wille efter denne sæson. Vi har den holdning, at vi ikke vil stå i vejen for, at en spiller eller en træner kan komme videre i karrieren, hvis alle ellers kan blive enige. Og det er vi blevet ret hurtigt. Vi vil gerne takke Jonas Wille for en god indsats for Mors-Thy Håndbold, siger direktør Hans Peter Jarl Madsen i en pressemeddelelse.

Svenske IFK Kristianstad bliver Jonas Willes nye arbejdsgiver.

- Jeg har fået et spændende tilbud og en mulighed for at forfølge nogle af mine personlige mål og ambitioner som træner. Processen har været god og uden sure miner og det vil jeg godt takke klubben for. Det er ikke et fravalg af Mors-Thy Håndbold, men et tilvalg af det nye, udtaler Jonas Wille.

Afløseren Niels Agesen har foruden Randers HK også trænet ligakvinderne i Nykøbing Falster og TTH Holstebro. Med sidstnævnte har han to gange vundet EHF Cuppen.

- Aftalen er kommet i hus gennem nogle rigtigt gode snakke, hvor jeg fandt ud af, at Mors-Thy Håndbold og jeg deler de samme værdier. Jeg kan godt lide, at vi står sammen om at nå noget i fællesskab, og det er man rigtig god til at gøre i områder som her, siger Niels Agesen i pressemeddelelsen fra klubben.