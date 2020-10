White Hawks-træner efter tæt nederlag: Vi får dumme udvisninger

ISHOCKEY; Det blev Aalborg Pirates, der for anden gang af to mulige i denne sæson kunne række armene jublende i vejret efter et lokalbrag mod Frederikshavn White Hawks.

Igen var det en tæt affære, men denne gang var kampen dog afgjort efter de 60 minutters ordinær spilletid, hvor piraterne havde vundet med 2-1.

Frederikshavn måtte i sidste øjeblik inden kampen konstatere, at de måtte undvære ligaens næstmestproducerende spiller i russiske Alexander Bumagin, men holdet kostede også sig selv i tredje periode, hvor holdet fik to dumme udvisinger for fejlagtige udskiftninger. Og det betød, at det blev sværere at lave et comeback.

- Første gang er det en forward, der ved ved, hvem han skal skifte med, og alligevel går han for tidligt. Anden gang har dommerne taget armen ned, og så vælger vi at bytte en back alligevel. Så det var to dumme udvisninger, som der ikke er råd til, siger træner Jari Pasanen.

Og tabet af Bumagin var rigtig stort.

- En spiller, der har lavet så mange point, som Bumagin har, er selvfølgelig altid svær at undvære. Men samtidig er han en ekstremt vigtig spiller for os både i powerplay og i box play. Og det var tydeligt, at vi ikke fik vores powerplay til at fungere, siger træneren.

- Samtidig var det første gang, at vi bruge Rubins (Kristians, lettisk back, red.) i powerplay, og den sad ikke helt i skabet endnu, må vi erkende. Men det skal nok komme. Det er en anderledes del af spillet at få ind under huden, siger han.

Det var Frederikshavn, der tog føringen i første periode, men ålet kom efter en lang periode med Aalborg-dominans. Lucas Andersen scorede, inden Pierre-Olivier Morin og Mikkel Hjbjerg sikrede sejren for gæsterne.

- Aalborg startede klart bedst i første periode, men vi kom bedre med i de sidste fem minutter. Derfra synes jeg egentlig, at det var en tæt kamp. Arbejdsindsatsen kan jeg ikke klage på, men spillet var der ikke helt i de afgørende situationer, siger Jari Pasanen.

Frederikshavn ligger med samme pointantal som piraterne i tabellen, men White Hawks har dog spillet to kampe flere.