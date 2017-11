Wozniacki afslører forlovelse efter stor triumf

TENNIS: Caroline Wozniacki skal giftes med den amerikanske basketballspiller David Lee.

Det fortæller den danske tennisstjerne fredag på Twitter.

Her har den 27-årige dansker lagt et billede ud af sin ene hånd med en ring på den ene finger, suppleret af teksten:

- I går (torsdag, red.) var den lykkeligste dag i mit liv, da jeg sagde ja til min soulmate, skriver Caroline Wozniacki.

Søndag i sidste uge vandt danskeren WTA Finals, sæsonfinalen for de bedste tennisspillere i verden.

Danskeren sikrede sig med triumfen knap 15 millioner kroner i præmiepenge.

34-årige David Lee har spillet for blandt andre Golden State Warriors, Boston Celtics og San Antonio Spurs i NBA-ligaen i basketball.

I februar i år kom det frem, at den over to meter høje basketballspiller var blevet kæreste med Caroline Wozniacki.

Hun har tidligere været forlovet med Rory McIlroy, som hun også skulle have været gift med.

I maj 2014 brød Rory McIlroy imidlertid forlovelsen, efter at bryllupsinvitationerne var sendt ud.

Nu har Wozniacki altså fundet lykken igen med David Lee.

/ritzau/