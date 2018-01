Wozniacki banker hollænder i Australian Open

TENNIS: Caroline Wozniacki spillede sig fredag frem til en plads i ottendedelsfinalerne i Australian Open i overlegen stil.

Den danske tennisstjerne slog uden de store problemer hollandske Kiki Bertens med 6-4, 6-3 i tredje runde og skal nu op mod Magdalena Rybarikova fra Slovakiet.

Bortset fra en del brokkerier til dommeren spillede Wozniacki med stort overskud mod Bertens, der hurtigt blev sat på plads.

Efter sit store comeback mod kroatiske Jana Fett i anden runde var den finaleseedede dansker fokuseret fra start.

Bertens kom ellers godt i gang på Rod Laver Arena, og med saft i slagene tilspillede hollænderen sig straks en breakbold og var tæt på at åbne kampen med et servegennembrud.

Men Wozniacki fik afværget, og det pillede lidt af modet fra den et år yngre hollænder.

Danskeren bragte sig foran 3-0, og alt tydede på, at Wozniacki skulle køre første sæt hjem i fuldstændig sikker stil.

Alligevel lukkede hun for en kort stund Bertens ind i kampen. Hollænderen fik reduceret til 4-5, og frustrationerne begyndte at melde sig hos den danske favorit.

Wozniacki brokkede sig flere gange til dommeren og var utilfreds med modstanderens sved, der lå på baglinjen.

Bedst som Kiki Bertens var ved at skabe spænding, så lukkede Wozniacki første sæt med et rent servegennembrud.

Herfra var der igen klasseforskel på de to spillere, der stod over for hinanden for tredje gang. Det er endnu aldrig lykkedes Bertens at slå Wozniacki.

Hurtigt bragte den 27-årige dansker sig foran med 3-0 i andet sæt, før en hårdt presset Bertens fik afværget en breakbold og reduceret til 1-3.

Det var nu ikke et tegn på, at kampen var ved at tage en drejning, for Wozniacki svarede med det samme tilbage ved at tage et rent serveparti til 4-1.

Problemerne vendte alligevel tilbage lidt senere, da Wozniacki kunne serve sejren hjem.

Bertens tilspillede sig i første omgang to breakbolde. Wozniacki tog en ny verbal slåskamp med dommeren, da han tilkendte hollænderen pointet til 40-15.

Det lykkedes den frustrerede dansker at kæmpe sig tilbage, og sikre sig to matchbolde. De blev ikke udnyttet og i stedet fik Bertens igen to break-muligheder.

Først på den fjerde matchbold lukkede den danske favorit kampen.

I ottendedelsfinalen venter Magdalena Rybarikova fra Slovakiet. Wozniacki har vundet tre af de hidtidige fire kampe mod slovakken.

