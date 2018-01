Wozniacki efter sejr: Mine returneringer frustrerede hende

Så lidt skulle Caroline Wozniacki bruge på Rod Laver Arena tidligt søndag morgen dansk tid for at sikre en plads i kvartfinalen ved Australian Open via en stensikker sejr over 19.-seedede Magdalena Rybarikova fra Slovakiet.

- Det var en fin kamp, og jeg spillede godt og aggressivt, siger den danske tennisstjerne efter kampen, der endte 6-3, 6-0.

27-årige Wozniacki var i fuld kontrol i hele kampen. Det skyldtes ikke mindst, at hun stod godt imod den slovakiske serv.

- Jeg fik mange returneringer i spil, og det var frustrerende for hende, fordi hun er vant til at vinde mange nemme bolde i sin serv, siger Caroline Wozniacki.

Den 19.-seedede slovak forsøgte sig med en bred palet af redskaber i et forsøg på at ødelægge den storspillende danskers rytme i ottendedelsfinalen.

Men adskillige stopbolde og slicede baghænder blev hældt tilbage på slovakkens banehalvdel.

- Jeg følte mig hurtig i dag, og jeg var klar på det meste. Vi havde også nogle ret sjove bolde i dag, siger Caroline Wozniacki.

Carla Suárez Navarro vandt natten til søndag dansk tid over den 32.-seedede ester Anett Kontaveit i ottendedelsfinalen ved Australian Open.

Dermed bliver spanieren Caroline Wozniackis modstander i kvartfinalen, efter at det danske tennis-es slog Magdalena Rybarikova i sin ottendedelsfinale.

Den 29-årige spanier måtte kæmpe hårdt for at sikre sig en plads i kvartfinalen. Hun var således bagud 3-5 i tredje og afgørende sæt, inden hun fik brudt Kontaveits serv og kæmpede sig til sejren.

Kampen endte 4-6, 6-4, 8-6 i spansk favør.

Kvartfinalen mellem Navarro og Wozniacki spilles tirsdag australsk tid. Det præcise tidspunkt er endnu ikke offentliggjort af arrangørerne.

Wozniacki og Navarro har mødt hinanden en række gange på WTA-touren. Seneste møde var i Madrid i fjor, hvor spanieren trak sig sejrrigt ud af grusopgøret.

I Melbourne spilles der imidlertid på såkaldte hardcourt-baner, og Wozniacki har aldrig tabt til Navarro på netop det underlag.

Carla Suárez Navarro har i flere år ligget lunt i top 20 på kvindernes verdensrangliste.

I år er hun dog useedet var Australian Open, da hun har startet 2018 med en placering som nummer 39.

Den vævre spanier er især kendt for sin enhåndede baghånd, der er et sjældent syn på WTA-touren.

/ritzau/