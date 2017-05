Wozniacki er færdig i Madrid Open

MADRID: Anden runde blev endestationen for tennisspilleren Caroline Wozniacki i Madrid Open, der rangerer lige under de fire grand slamturneringer.

Den tiendeseedede dansker måtte sent mandag aften se sig slået af spanieren Carla Suárez Navarro med cifrene 4-6, 6-2, 2-6.

Wozniacki måtte igennem en maratonkamp i første runde søndag, og kampen mod Navarro blev også en opslidende affære på 2 timer og 14 minutter.

Kampen var præget af mange servegennembrud og lange dueller, men spanieren var bedst, da kampen var på vippen i afgørende sæt.

Kampen blev indledt med en byge af servegennembrud, og Wozniacki var den første til at holde serv til føring 4-3.

Men det blev ikke noget rygstød for danskeren. Navarro servede sig på 4-4, brød derefter rent til 5-4 og servede derpå sættet hjem til 6-4.

Spillerne fik bedre styr på serverne fra starten af andet sæt, men Wozniacki måtte kæmpe hårdt for føringen på 2-1.

Ved det efterfølgende sidebytte kom far og træner Piotr Wozniacki ned på banen til en peptalk, der dog nærmere udviklede sig til et skænderi.

Det skulle få positiv effekt. I hvert fald brød danskeren rent til 3-1 og servede sig på 4-1.

For første gang i kampen virkede danskeren ovenpå, og hun fortsatte stilen ved at bryde rent endnu en gang til sætsejr 6-2.

I afgørende sæt fulgtes spillerne ad til 2-2, hvorefter et maratonparti fulgte i danskerens serv.

Wozniacki havde flere muligheder for at bringe sig på 3-2, men blev i stedet brudt efter et par vindere fra spanieren.

Det skulle vise sig at blive et meget vitalt parti. Navarro foldede sit spil helt ud derfra, mens Wozniacki virkede modløs. Spanieren gjorde rent bord i resten af sættet og udnyttede sin første matchbold.

I en anden kamp sent mandag tabte russeren Maria Sharapova til canadieren Eugenie Bouchard, der vandt 7-5, 2-6, 6-4.

