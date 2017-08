Wozniacki er færdig i US Open

TENNIS: Caroline Wozniacki er færdig ved dette års US Open efter et nederlag til russeren Ekaterina Makarova i anden runde.

Danskeren måtte se sig slået i tre sæt med cifrene 2-6, 7-6, 1-6.

Caroline Wozniacki halsede efter russeren i det meste af kampen, men danskeren formåede gennem hårdt arbejde i andet sæt at presse russeren ud i et tredje og afgørende sæt.

Men her viste den useedede russer sig igen for stærk over for Wozniacki, der måtte se sættet gå klart til Makarova.

/ritzau/