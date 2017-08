Wozniacki fik prygl i Toronto

TORONTO: Det lykkedes ikke for Caroline Wozniacki at rette op på sin ærgerlige finalestatistik for 2017, da hun søndag spillede finale i Toronto.

Ved den canadiske WTA-turnering tabte Wozniacki således årets sjette finale ud af seks mulige, da ukrainske Elina Svitolina vandt overbevisende med cifrene 6-4, 6-0.

Caroline Wozniacki har dermed stadig sin første turneringssejr i 2017 til gode.

Kampen startede med to tætte partier, hvor begge spillere holdt serv.

Herefter brød Svitolina sin danske modstander, men Wozniacki svarede hurtigt igen ved at bryde tilbage til 2-2.

Kampens indledning viste tydeligt, at finalen stod mellem to spillere, der er vant til og gode til de lange, opslidende dueller.

I de næste par partier holdt finalisterne igen serv, inden Wozniacki tabte et serveparti efter blandt andet en skidt flugtning og en dobbeltfejl. For anden gang i sættet brød Wozniacki dog tilbage efterfølgende. Denne gang til 4-4.

Endnu engang førte udligningen dog til et efterfølgende brud fra ukraineren.

Det lykkedes også for Svitolina at holde serv efterfølgende, og dermed kunne hun tage en 6-4-sejr i første sæt.

I andet sæt var Elina Svitolina anderledes dominerende, mens Wozniacki famlede efter sit spil. Relativt hurtigt fik ukraineren bragt sig på 3-0, inden Wozniacki bed lidt fra sig i Svitolinas serveparti.

Det lykkedes dog ikke for danskeren at bryde, og det blev derfor også 4-0.

De sidste to partier gik også til ukraineren, og dermed gjorde Svitolina rent bord i andet sæt og løb med finalesejren i Toronto./ritzau/