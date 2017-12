Wozniacki kan tage førstepladsen i årets første uge

AUCKLAND: Med oktobertriumfen i sæsonfinalen i Singapore sluttede Caroline Wozniacki 2017 på verdensranglistens tredjeplads, blot 160 point efter rumæneren Simona Halep på førstepladsen.

I 2018’s første uge har danskeren mulighed for at kravle op på førstepladsen, men det kræver, at hun i samme uge klarer sig bedre end Halep og spanieren Garbiñe Muguruza, der ligger på andenpladsen.

Den førende trio deltager i hver sin turnering i årets første uge, og Wozniacki skal sørge for at vinde sin i Auckland for at komme i spil til førstepladsen.

Derudover er hun afhængig af, at Muguruza ryger ud inden finalen i australske Brisbane, og Halep skal tabe før kvartfinalen i kinesiske Shenzhen, skriver WTA på sin hjemmeside.

Wozniacki nåede kvartfinalen i 2017-udgaven af turneringen i Auckland og har derfor 60 point at forsvare.

Fra 15. januar spilles årets første grand slam-turnering, Australian Open. Her har den danske stjerne 130 point fra tredje runde-pladsen i 2017 at forsvare.

Spilleren, der ligger nummer et i verden efter årets første uge, bliver førsteseedet i Australian Open.

Wozniacki er i øvrigt også topseedet i Auckland./ritzau/