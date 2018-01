Wozniacki knuser amerikaner

TENNIS: Caroline Wozniacki fik tirsdag en lovende start på 2018 efter mere end to måneders turneringspause.

Den danske tennisstjerne vandt i to sæt over amerikanske Madison Brengle i første runde i en WTA-turnering i Auckland i New Zealand. Wozniacki bankede Brengle 6-3, 6-0.

Kampen var imødeset med en vis spænding med mindre end to uger til årets første grand slam-turnering, Australian Open.

Wozniacki havde ikke været i kamp siden oktober, hvor hun leverede karrierens største resultat med den samlede sejr i tenniskvindernes sæsonfinale.

Danskeren skulle lige finde sig til rette igen, og Brengle fik lov til at lege med i kampens indledning, hvor amerikaneren fulgte med til 2-2. Men så knuste Wozniacki ellers sin modstander.

Skarp og kynisk

Ligesom i sidste sæson virkede Wozniacki skarp og kynisk, så snart muligheden for et vinderslag bød sig.

Første sæt blev vundet med overbevisende 6-3, og andet sæt blev indledt med et rent servegennembrud.

Madison Brengle havde chancen for at pynte lidt på stillingen i fjerde parti, hvor hun kom foran 40-0 og havde tre breakbolde. Men Wozniacki vandt i stedet fem bolde i træk og bragte sig på 4-0.

I anden runde skal Wozniacki op imod Petra Martic fra Kroatien. De to spillere har mødt hinanden tre gange tidligere, og samtlige gange har Wozniacki taget sejren.

/ritzau/