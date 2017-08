Wozniacki problemfrit videre i Cincinnati

TENNIS: Caroline Wozniacki viser fortsat gode takter på hardcourt-banerne som optakt til US Open, der begynder sidst i august.

Den danske tennisstjerne havde let spil mod verdensranglistens nummer 18, Elena Vesnina, der blev besejret med 6-2, 6-4 i anden runde af WTA-turneringen i Cincinnati, USA.

Dermed levede Wozniacki op til favoritværdigheden mod en modstander, som hun nu har vundet otte ud af ti indbyrdes opgør imod.

Allerede tidligt i kampen begyndte styrkeforholdet at udkrystallisere sig, for Vesnina havde fra start store problemer i sine egne servepartier.

Wozniacki sørgede for at holde boldene i spil i forventning om, at russeren ville lave fejl, og det skulle vise sig at være en fornuftig plan.

Danskeren brød Vesninas serv til 2-1 og siden til 5-2-føring, inden hun kunne serve første sæt hjem til 6-2.

Andet sæt startede på samme facon med et tidligt Wozniacki-brud, men danskeren sjuskede efterfølgende i eget serveparti, så stillingen efter fire partier var 2-2.

Det blev også 3-3, inden et skidt serveparti med flere uprovokerede fejl sendte Vesnina på direkte kurs mod nederlaget.

Efter et serveparti til hver, kunne Wozniacki serve sejren hjem med 6-4 i andet i sæt.

Inden kampen havde Wozniacki fået en god nyhed, idet Venus Williams noget overraskende tabte i tre sæt til australieren Ashleigh Barty.

Dermed slipper Wozniacki for at møde skrækmodstanderen Williams i tredje runde.

I stedet venter Barty, verdens nummer 48, der er en anderledes ukendt størrelse. Det bliver første gang, de to spillere står over for hinanden.

/ritzau/