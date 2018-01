Wozniacki slår spanier og er i semifinale

TENNIS: Caroline Wozniacki er for femte gang i karrieren klar til en semifinale i en grand slam-turnering. Og for blot anden gang sker det et andet sted end i New York.

Tirsdag eftermiddag spillede hun sig blandt de fire sidste i Australian Open med en sejr på 6-0, 6-7, 6-2 over spanieren Carla Suárez Navarro. Det lignede en nem sejr, men danskeren kom til at slås hårdt for den.

Dermed kopierer danskeren som minimum sit bedste resultat fra Melbourne, semifinalen i 2011. Dengang missede hun en matchbold og tabte til Li Na.

Denne gang står hun med bedre kort på hånden for at nå finalen. I semifinalen venter således den useedede belgier Elise Mertens, der overraskende ekspederede fjerdeseedede Elina Svitolina ud.

Wozniacki leverede et nærmest perfekt første sæt, men kunne ikke holde niveauet i andet sæt, hvor spanieren løftede sit spil betragteligt og vandt sættet efter at have afværget en dansk matchbold.

I tredje sæt trådte danskeren dog i karakter og vandt forholdsvis komfortabelt efter en lige start./ritzau/